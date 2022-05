Nicolas MOERMAN

Développer le CA et la rentabilité à travers la formation des vendeurs aux basiques de la distribution : suivi des opérations commerciales, taux de transformation, panier client, amélioration du service client.



- Recruter et former les vendeurs en fédérant les équipes avec le projet d'entreprise

- Puissant vecteur de réussite, j'accompagne et fais grandir en permanence mes collaborateurs, en termes de recrutement, d’intégration, de formation, d’évaluation des potentiels et des compétences.