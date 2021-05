Nicolas MONTANARD

En 35 ans j'ai su rebondir !



Titulaire d'une licence dans les ressources humaines, ma premiere carrière fut une ascension pluridisciplinaire en tant que fonction support dans des institutions nationales : CNRS & Grandes écoles. Des postes variés au sein de l'Enseignement Supérieur et la Recherche : RH, scolarité, colloques, communication.



Depuis une maladie professionnelle survenue en 2012, je n'ai depuis cessé de travailler à retrouver santé et équilibre, tout en développant une curiosité pour le monde qui m'entoure.



Ces expérimentations non monétisées en numéraire mais en compétences m'ont permis de naviguer dans d'autres domaines toujours aussi variés liés à la transformation de la société, à l'économie sociale et solidaire .. Considérez moi comme en transition et disponible sur le marché du travail apres 5 ans de lutte !





Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé

Formation en cours via les communautés de l'ESS, l'innovation sociale, la prévention

Idées créatives & curiosité maladive

Expérimentateur d'alternatives

Aide aux projets

Sensible à l'écologie et la santé



Mes compétences :

Communication

Community management

Planification

Pédagogie

Ressources humaines

Administratif

Ingénierie pédagogique

Curation

Médias sociaux

Communication événementielle

Adaptabilité

Communication interne

Communication institutionnelle

Travail en équipe

Relationnel

Veille stratégique

Rédaction de contenu

Organisation d'évènement

Traduction anglais français

Microsoft Office

Orthographe

Web 2.0

Animation radio

Organisation horizontale

Altermondialisme

Vie associative

Gaspillage alimentaire

SCOP

Prévention santé

Entrepreneuriat Social

Intelligence collective

Médias participatifs

Economie sociale et solidaire

Design thinking