Nicolas MOREAU

Après un DESS de Propriété Industrielle (Marques, Brevets, Dessins et Modèles) à Paris II, j'ai choisi d'élargir mes compétences grâce à un Mastère de Droit et Management International en Ecole de commerce (HEC et ESCP).



Ma première collaboration en tant qu'avocat fût en Roumanie au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel, dont j'ai rejoint le département Propriété Intellectuelle et Nouvelles Technologies du bureau de Paris après une quinzaine de mois à Bucarest.



J'ai par la suite été avocat collaborateur du cabinet anglo-américain DLA Piper à Paris, où je pratiquais plus particulièrement le droit des médias et de la propriété intellectuelle, ainsi que le contentieux commercial.



Après un voyage de quatre mois autour du monde, je suis revenu à Paris pour rejoindre en septembre 2008 le cabinet Promark où je suis devenu associé en janvier 2014. J'ai rejoint le cabinet Brunswick en mars 2016 pour y fonder le Département IP/IT.



J'interviens principalement en droit des marques et des noms de domaine, ainsi qu'en droit d'auteur.



