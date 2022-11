Nicolas NEYRINCK

Fort d'une solide expérience dans la grande distribution sur des fonctions commerciales, je souhaite réorienter ma carrière vers un poste de chef des ventes ou commercial sédentaire ou itinérant et apporter un autre regard à cette fonction.

Les clés de ma réussite dans ce nouveau métier seront :

- Mes compétences en vente et mon efficacité en négociation, mon écoute active, ma force de conviction et mes bonnes aptitudes dans la réalisation de présentations orales.

- Mon organisation, ma rigueur, mon autonomie et ma réactivité pour gérer simultanément de nombreux dossiers clients et résoudre des conflits

- Mon goût pour les challenges, mon sens du dépassement et ma capacité à encadrer, motiver et challenger une équipe.