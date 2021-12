Nicolas NOEL

Vous souhaitez développer, innover, créer votre propre matéreil et rester à la pointe de votre domaine?

Faites moi confiance.



Mon slogan? "Tout est possible, tout est réalisable, il faut juste se mettre d'accord sur le prix."



A partir de là, j'utiliserai mes compétences, en acquerrai d'autres s'il le faut, ou chercherai et managerai celui qui les a pour accomplir la mission.



D'ailleurs, en ce qui concerne les compétences:

- Analyse des besoins.

- Etablissement d'un cahier des charges.

- Elaboration du planning d'étude mécanique.

- étude et conception des solutions sous CAO et DAO 2D-3D (charpentes/structures # tôlerie # chaudronnerie # mécano-soudure # pièces de fonderie # pièces d'usinage #tuyautage #pièces galvanisées ...)

- calcul RDM

- création des codes articles et nomenclatures sous ERP

Occasionnellement,

- dossier technique et commercial

- lancement et suivi en fabrication

- choix de fournisseurs et de soutraitants

- suivi de la réalisation

...

En résumé, "pilote de projet" et gestion d'équipes de travail.



Mes compétences :

SolidWorks EPDM

Solidworks

SAP

ME10

Autocad 2D

Choix de fournisseurs et soutraitants

Création de code article sous ERP

Rédaction dossier commercial

Étude et conception 2D

rédaction dossier technique

Étude et conception 3D

Calculs de RDM

Création de nomenclature gammée sous ERP

Suivi de production

Suivi de projet mécanique

Industrialisation de la production

Travail en équipe

Microsoft Office

Chargé d'affaires

Gestion de projet

Chargé d'études

Développement

DAO

Achats

Rédaction dossier technique

windchill

Créo 2.0