Nicolas OLIVIER

Cadre RH à la Caf de l’Hérault, je recherche de nouvelles opportunités de carrière dans les métiers de la gestion et du développement des ressources humaines.

Particulièrement motivé par le rôle stratégique de la fonction RH dans l'efficacité et la compétitivité de toutes entreprises, je serais ravi de pouvoir rejoindre une organisation qui partage mes valeurs : la solidarité, le bon sens en action, le développement durable et la performance socio économique.

Durant ces 11dernières années, j'ai pu me confronter aux aspects fondamentaux de la fonction RH (GPEC, formation, gestion de carrières, recrutement…) d'une entreprise de grande taille aux multiples profils de collaborateurs et de partenaires.

Ce vécu professionnel, mes compétences rédactionnelles et d’expression orale, mon énergie positive et mon esprit d'équipe seront autant d'atouts pour développer une offre de services RH et un partenariat constructif avec divers interlocuteurs.



Mes compétences :

Animation de réunions

Entretien de recrutement

Orientation et formation

Gestion des compétences

Rédaction