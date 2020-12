Nicolas PAUGAM

Après des expériences chez des acteurs importants du monde de la boulangerie-viennoiserie (Pasquier et la Fournée Dorée), je souhaite mettre mon expérience au profit d'une entreprise dynamique nécessitant de la créativité.



Développer des produits innovants, améliorer les performances de produits existants, participer au démarrage de ligne, tester du nouveau matériel sont des compétences que j'ai su développer au cours de mon parcours professionnel.



La R&D est le domaine qui me permet d'être à l'interface de tous les services d'une entreprise et de gérer mes projets de façon collaborative. Ainsi, mes compétences s'étendent sur des sujets touchant à la qualité, nutrition, réglementaire, marketing, production, achats,...



Cette polyvalence permet de développer le travail en équipe, le relationnel, la planification et l'organisation de mes projets tout en maintenant de la rigueur et de la créativité.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Agroalimentaire & Nutrition

Innovation

Marketing

Nutrition

Recherche

Santé