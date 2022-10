Nicolas PELLETIER

Du 1ier décembre 2009 à aujourd'hui :

Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux, Responsable Pôle achats, marchés publics et Patrimoine

- Gestion de l'ensemble des achats et marchés publics de fournitures, services et travaux du groupe CCIB (CCIB, BEM Management School, Centre de Formation du Lac, Aire de repos de Cestas...)

- Rationalisation et organisation de l'activité achat : recensement et planification des besoins, mutualisation des achats, cartographie des achats

- Passation des appels d'offres : Rédaction des dossiers de consultations (pièces administratives et techniques), analyse des offres, négociation, présentation en CAO, contractualisation, suivi et évaluation des fournisseurs...

- Rédaction des politiques achats et réglements intérieurs

- Création et tenue des tableaux de bords : outils de statistiques et planification des achats

- Administration des outils informatiques : Rédacteur administrateur logiciel MARCO, plateforme de dématérialisation PLACE / PMI, BOAMP...

- Management d'une équipe approvisionnements, maintenance et sécurité



Du 1ier mars 2007 à novembre 2009 :

Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux, Chargé des achats et marchés publics



Du 12 juin 2006 jusqu'au 31 janvier 2007 :

SNPE Matériaux Energétiques : CDD de remplacement de la Responsable achats matières premières et moyens généraux - à SAINT MEDARD EN JALLES

- Gestion des demandes d’achats et des consultations

- Négociations fournisseurs, contacts internationaux

- Suivi de l’exécution des marchés

- Etudes globales d’homologation de fournisseurs pour les matières premières

- Sécurisation des achats : suivi des délais de livraisons, relances fournisseurs, suivi des niveaux de stocks dédiés, évaluation des fournisseurs

- Gestion des litiges commerciaux, comptables…

- Rédaction de fiches de spécifications d’approvisionnement et d’ordres de contrôle

- Contrôle des procédures d’achats et d’approvisionnement de matières premières

- Sourcing et outsourcing de matières premières

- Participation aux CHS pour la validation des EPI

- Participation aux commissions de validations des emballages

- Participation aux projets de R&D et recherches à coûts objectifs



Jusqu'en juin 2006 : AEROPORT DE BORDEAUX : Stagiaire ACHETEUR

- Refonte de la nomenclature achats de l’Aéroport de Bordeaux

- Elaboration du bilan achats de l’année 2005 avec identification d’indicateurs de performance et tableaux de bord

- Actes d’achats : Identification de besoins, rédaction de cahiers des charges, de cahiers des clauses particulières, chargé de consultations

- Négociations et suivis de fournisseurs

- Chargé de la réduction du nombre de fournisseurs, de la baisse des coûts sur le marché des fournitures de maintenance et de la sécurisation des achats

- Management et formation des approvisionneurs au respect de la politique achats et des procédures mises en place suite à l’établissement du bilan annuel des achats



Mes compétences :

Achat

Achats

acheteur

Approvisionnement

Marchés publics

Responsable achats