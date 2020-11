Nicolas PERRAIS

Gestion des collections et des fonds Récolement de dépôt - Mise en oeuvre de la chaîne de traitement archivistique : collecte, classement, conservation, communication, valorisation - Élaboration des instruments de recherche (bordereaux, répertoires méthodiques et numériques, inventaires) - Élaboration des outils de records management (référentiels de conservation, plans de classement, charte de nommage) - Contrôle et mise oeuvre de mesures de conservation préventive - Conseil, sensibilisation et formation des services versants - Accueil et accompagnement des chercheurs



Mise en place et administration du système de gestion des archives (SGA) : Mnesys Archives & Mnesys Portail. Normes ISAD (G), ISAAR (CPF)



Langue étrangère : anglais (première année de Master en Inde ; WHV de 12 mois en Australie)



Mes compétences :

Anglais

Archivage

Archiviste

Gestion de projet

Microsoft Office

Records management

Droit et règles de communication des archives

Recherche scientifique

Mnesys Portail

Droit de la propriété intellectuelle

Actions culturelles

Recherche documentaire

Mnesys Archives

Valorisation

XML EAD