Nicolas PETRY

Ingénieur chimiste de l'Ecole Europpéenne de Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM) de Strasbourg (promotion 2002), j'ai effectué un DEA de chimie organique à l'ULP de Strasbourg au sein du laboratoire du Pr. Daniel Uguen. J'ai ensuite réalisé une thèse dans le laboratoire du Pr. Jean-Marc Campagne à l'ICSN de Gif-sur-Yvette (CNRS) où j'ai travaillé sur la synthèse totale de produits naturels. En 2009-2010, j'ai complété ma formation par un master 2 en environnement-santé à l'IUP d'ingénierie de la santé de Montpellier. J'ai réalisé le stage de cette formation au sein du bureau d'études CEHTRA (Consultancy for Environmental and Human Toxicology and Risk Assessment) où mon travail a principalement été axé sur REACH. Le 1er décembre 2010, j'ai intégré le CNRS entant qu'ingénieur d'études, travaillant en tant que chimiste à l'unité Prévention du Risque Chimique du CNRS de Gif-sur-Yvette. De mai 2012 à juin 2015, j'ai travaillé dans l'unité SRSMC du professeur Y. FORT à Nancy où j'ai participé à différents projets de recherche en synthèse organique, en particulier au sein de l'équipe-projet MoBAT (Molécules Bio Actives et Traceurs) pour la synthèse de molécules en vue d'applications en imagerie biomédicale (TEP).

Depuis le 15 juin 2015, je travaille dans l'équipe "Chimie Verte et Technologies Innovantes" dirigée par F. Lamaty à l'Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM) à Montpellier. Mes travaux portent sur le développement et la mise au point de synthèses chimiques innovantes selon les principes de la "chimie verte", en particulier par mécanochimie.



Mes compétences :

Chimie

Culture

Environnement

Expérimentation

Gestion de projet

Organisation

Prévention

Santé

Sport

Synthèse

Synthèse organique