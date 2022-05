Nicolas PIRONIN

Après avoir fait une école de commerce dans la cité phocéenne je suis venu travailler sur Paris en cabinet de conseils médias et dans une startup. Jai acquis des compétences transversales en webmarketing, notamment en Google Ads, Social Ads, Community Management et je me suis spécialisé dans le référencement naturel.



Je me suis ainsi lancé en tant que freelance en 2015. Depuis, jaugmente la visibilité des entreprises qui font appel à moi.

Jai travaillé avec de nombreux secteurs dactivités comme limmobilier, léducation, le théâtre, le droit, la santé, lhôtellerie de luxe, des associations, etc. et mes clients se situent aussi bien à Courbevoie et Paris quà Marseille, Aix-en-Provence ou encore Lyon.

Jaime instaurer un climat de confiance avec eux et cest sans doute pour ça que la plupart de mes missions durent sur le long terme. Certains sont là depuis mes débuts. Cest une belle preuve de confiance et cest très valorisant.

Méticuleux, je mets un point dorgue à essayer de vulgariser au maximum le jargon technique SEO. Car oui le SEO peut paraître compliqué mais si on lexplique bien, tout coule de source !