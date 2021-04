Nicolas REITER

Je suis artiste, compositeur et parolier, j'interprète des morceaux de rap sur des ambiances soul/jazz, occasionnellement Dj.

Je suis animateur d'une web radio, l'émission "je marche pour ces vibrations" pour Music4live.



J'anime également des ateliers d'écriture et de MAO via mon association "La Rime Métisse" auprès de différents publics.



Je suis membre de la zulu nation et j'organise des évènements Hip Hop en région parisienne (block parties, concerts, expositions).



J'écris aussi des articles sur les acteurs du mouvement Hip Hop et les poste sur le site web Cosmic Hip Hop.



Mes compétences :

Nature

Éducation

Arts

Écriture

Musique