Nicolas ROL

Ingénieur Supélec (P2012), j'ai orienté ma formation dans le domaine des nouvelles technologies par la majeure Supélec "Systèmes Interactifs et Robotique" mais également dans le domaine de l'Aéronautique et du Spatial par le Mastère Spécialisé "Structures et Systèmes Aéronautiques" à Centrale Paris (P2013).

Je suis actuellement en poste chez ArianeGroup en tant qu'Ingénieur dans la Surveillance de l'Espace.



Mes compétences :

Java

Simulink

Dynamique des fluides

Programmation informatique

Aérodynamique

Aéronautique

Mathématiques

MATLAB

Gestion d'équipe

Travail en équipe