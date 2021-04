Je suis un contrôleur de gestion expérimenté disposant d'une expérience riche et variée mêlant 9 années dans des start-up à un parcours plus récent au sein d'un établissement public agissant dans le domaine de la santé.



Mes compétences :

Business planning

Contrôle de gestion

Gestion budgétaire

Qualité des données

Management

Comptabilité analytique

Comptabilité

Conduite du changement

Essbase

SAP

Sage

Hyperion Financial Management

Business Objects

Oracle