Nicolas ROUSSET

Culture et Éducation



FORMATIONS

2015: Licence professionnelle de coordination de projets social et culturel en milieu urbain



2004-2008 Formations: Centre National de la fonction Publique et Territoriale



-Culture managériale

-Méthodes d'aides à la décision

-La maîtrise des réunions

-Agent public et organisation interne

-Service public et Administration Locale

-Manager un projet

-La problématique adolescente



-Encadrer et animer une équipe aux travail

-La psychologie de l'adolescent

-Accueil des enfants dans les temps de loisirs

-Les politiques d'éducation et d'animation

-Animation et prévention de la délinquance



2001-2002 BEATEP: Brevet d'état d'animateur Technicien de l'éducation Populaire et de la Jeunesse



CONCOURS/ EPREUVES



2010 Rapport d'évaluation au poste d'adjoint de direction (Société CAPFOR)

2004 Animateur Territorial (Cadre) au CDG 33

2001-2002 BEATEP



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2020...: Directeur du centre d'animation du Grand Parc/ Directeur du centre d'animation Bordeaux Lac centre Social

2014-2018: Directeur du centre d'animation Bastide Benauge centre social et culturel

2010-2013: Directeur Adjoint (Zone prioritaire politique de la ville)

2008-2010: Animateur (responsable du secteur adolescents) au centre d'animation Bastide Queyries (rives droite) : Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux

2004-2008: Animateur Territorial: Responsable du service Point Rencontre Animation Jeunes

1998-2004: Animateur socio-culturel au Point Rencontre Animation Jeunes de la ville de Gujan Mestras



Événementiels



2011-2017 Organisation du Festival de danse "Clair de Bastide"

2011-2017 Coordonnateur du festival "clap 1 ère sur la Bastide" festival d'éducation à l'image

2004-... Coordonnateur de projets audiovisuels et Cinématographiques d'éducation à l'image



COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES



Informatiques : Logiciels bureautiques/ audiovisuel: tournage montage

Linguistiques : niveau scolaire Anglais, Bonne pratique de l'Espagnol

Information/Communication : Aisance relationnelle

Animation/Coordination