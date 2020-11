Bonjour,



Diplômé d'EMLYON Business School, je suis actuellement Responsable de Développement pour la société LUMIGREEN, qui conçoit des solutions d'éclairage éco-responsables basées sur les technologies à Led.



Je pratique depuis 6 ans la compétition motocycliste et je suis double Champion de france 600cc et 1000cc Promosport.



A bientôt !



Mes compétences :

Commercial B2B

Management commercial

Recrutement de commerciaux

Recrutement IT

Études marketing