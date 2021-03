Nicolas SANCHEZ

Management hierarchique et fonctionnel de profils variés : directeurs et chefs de projet, experts produits, réseaux, systèmes, business analysts, techniciens…

Direction de grands projets informatiques – Logiciel, Matériel et Infrastructure

Direction de Programmes autour des Solutions IT

Gestion de grands comptes clients

Expertise Logistique, Transport, Retail et Systèmes d’Information

Mises en place de solutions informatisées de gestion transport, logistique, encaissement et CRM.

Enseignant vacataire à la Sorbonne du Module SI en Master 2 Logistique, Marketing et Distribution

Anglais courant



Mes compétences :

IT

Logistique

Budget

Informatique

Organisation

SI

Commerce

Consultant

Sport

Ingénieur

Direction de projet

Management

Conduite du changement

Retail