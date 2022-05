Sébastien HAUGUEL

Spécialisé dans la conception et l'implémentation de systèmes de reporting et de consolidation, interventions ciblées sur les produits de la gamme Hyperion.

Expérience de 8 ans partagée entre SSII (Business & Décision), éditeur (Hyperion) et client (Lafarge). Manager chez Ineum Consulting - Financial Management, dédié au service des directions financières.

Interventions principales (progiciel Hyperion implémenté) :

- NRJ (HFM)

- Orangina (HFM)

- EDF (HFM),

- Euronext-NYSE (HFM)

- Lafarge (HFM)

- UCB (HFM)

- Generali (HFM)

- Publicis (HE)

- Carrefour (HE)



Mes compétences :

Conseil