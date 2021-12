Nicolas SERRES

Depuis plus de 10 ans, je travaille au sein de la Direction des Systèmes d'Informations de grandes entreprises pour piloter des équipes chargées de réaliser de nouvelles applications métiers, ou bien les maintenir et les faire évoluer.

Mes expériences, où la tenue des objectifs de coût/qualité/délai était la seule priorité, m'ont donné les capacités nécessaires à poursuivre mon projet professionnel dans cette voie toujours avec plus de responsabilités.



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Pilotage