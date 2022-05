Sabrina RATTINAM

Mise à jour en cours...



Diplômée Ingénieur ESIM, Master en Management de l'Innovation



Jeune diplômée Ingénieur ESIM, Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Marseille (prochainement Ecole Centrale Marseille), je recherche actuellement un poste de préférence ingénieur technico-commercial dans les secteurs de l'automobile ou de l'énergie. Naturellement, je reste ouverte à d'autres types de poste où je peux allier compétences techniques et qualités relationnelles.



Titulaire d'un 2nd diplôme Msc en "Management de l'Innovation et Entrepreneuriat" délivré en partenariat avec EUROMED Marseille, j'ai pu élargir mon panel de compétences, en appliquant les connaissances acquises lors de ce Master dans le cadre d'un projet de jeune créateur d'entreprise.



Mes expériences professionnelles variées dans l'industrie m'ont permis d'effectuer un parcours à dimension internationale (Angleterre, Inde, Etats-Unis). L'expérience la plus récente est la réalisation de mon projet de fin d'études chez PSA Peugeot Citroën à Vélizy (78)...



Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter.