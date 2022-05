Tchegoue KOUASSI

Ingénieur senior études & développement Java/JEE avec 9 années d'expérience professionnelle dans des secteurs variés.



Actuellement responsable d'une plateforme logiciel dédiée à la veille et à l'analyse des réseaux sociaux au sein des laboratoires études amont chez Thales Communication & Security.

En charge des relations avec les utilisateurs de la plateforme (niveau national et international), et garant de l'intégrité de la plateforme logiciel.



Mes compétences :

POO

Gestion de projet

Modélisation UML

SOA

Java/JEE

EIP

Methodologie agile

Urbanisation des SI

Intégration continue

Archietcure web