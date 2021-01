Nicolas TACUSSEL

Créateur de la méthode Psycholeadership®, spécialiste en neurosciences comportementales



Ancien gymnaste de haut niveau, Nicolas a toujours été passioné par la relation du lien entre le corps et l’esprit.

Après avoir été formé en kinésiologie et en hypnose humaniste, il décide de completer ses connaissances en psycho-somatisation. Puis se spécialise en analyse comportementale.



En 2008, il développe le concept de “Psycholeadership®” qu‘il enseigne auprès des thérapeutes et dispense des conférences et formations auprès des entreprises en France et à l’étranger.



Thérapeute pour particulier et particulèrement auprès des chefs d’entreprises, ses consultations sont articulé selon un protocole défini au préalable conjointement avec les patients:

un objectif précis (perte de poids, arrêt cigarette, etc...)

pour essayer de comprendre et mieux vivre suite à une maladie

pour canalyser et dissiper son stress,

pour développer son potentiel, leadership, etc...



Il intervient également pour des missions ponctuelles ou des formations sur la cohésion d’équipe, le leadership, le management ou la communication.



En 2014, touché par la situation se déteriorant en Ukraine, et devant les souffrances traumatiques affligés aux soldats et aux enfants, il crée l’ONG “Smile For Ukraine”, qui a pour but la mise en place de réhabilitations psychologiques pour les soldats et enfants souffrant de PTSD (Trouble de Stress Post Traumatique).



Il mets en place des formations spécifiques pour les psychologues et volontaires (hypnoanalgésie, préparation mentale spécifique en zone de guerre, cohésion d’équipe, relation soldat/famille, préparation et prise en charge des orphelins de guerre, etc..)



Compte tenu des résultats obtenues, il est solicités par différentes ONG et ministères Ukrainiens (Armée Ukrainienne, Guarde Nationale, etc...).



A ce jour, il a déja touché près de 200 psychologues par son travail en Ukraine, 600 soldats, et a été à l‘initiative de formations et de structures d’accompagnements psychologique spécifique pour les enfants des orphelinats Ukrainiens, qui vivent dans les zones touchées par la guerre.



Le but de ses structures ont pour objet d‘apaiser leurs différentes souffrances et les aider à développer leurs potentiel, pour que les troubles de stress post traumatiques, les impacts moins dans leurs vies d’adultes.



Nicolas intervient également dans les hôpitaux Ukrainiens pour aider les enfants dans la gestion de la douleur physique et mental.



Fort de son expérience en zone de conflits, il a acquis des méthodes permettant une intervention rapide dans le solutionnement des troubles.



L’humain est au centre de la thérapie, et non la doctrine.



“Etre Humain”, tout simplement.



Mes compétences :

Neurosciences

Stratégie de communication

Business Process Management

Neuromarketing

Coaching de dirigeants