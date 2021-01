Pauline DELEFLIE TACUSSEL (DELEFLIE)

Thérapeute holistique, passionnée par l'humain et la vie sous toutes ses formes, j'accompagne les personnes pour se réapproprier leurs potentiels.

Nous avons tous des ressources en nous pour choisir ce qui nous correspond.

Je propose des soins coupe holistic de libération des anciennes mémoires ( coupe vibratoire avec un rasoir et décodage de votre passé par le cheveu ) et des soins de guérisons de lÂme et du Corps à distance ( soin de libération des anciennes mémoires bloquantes, limitantes d'ordre transgénérationnel, karmique ou cosmique ). Les soins à distances sont plus profond dans un travail sur soi.

Lien vers mon site :

https://pauline-deleflie.now.site/home