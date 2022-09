Nicolas TEODORI

Très intéressé par les nouvelles technologies, notamment liées au Web 2.0, je suis avec attention les nouveaux langages et frameworks.



J'ai eu l'occasion de travailler tant sur la partie back-end que front-end de différentes applications.



En passant par des applications Java/Swing, J2E Spring avec du ReactOS, Node.js ou du AngularJS, ou du Zend Framework/Symfony, j'aime enrichir mes compétences techniques et suivre l'évolution des solutions de demain.



Je suis quelqu'un de rigoureux, qui aime échanger sur des points techniques, et qui aime l'esprit d'équipe.



Mes compétences :

Conception

Technologies web

Responsive Design

CSS 3

JQuery

HTML 5

Java EE

Node.js

MongoDB

AngularJS

Angular

Progressive Web App