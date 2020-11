Nicolas TERTRAIS

Créateur d'une structure de conseil en Ressources Humaines, j'ai la conviction profonde que l'Homme est le coeur de l'entreprise : le respecter est gage de performance individuelle et collective, de profitabilité commune.



Plus qu’une stratégie, plus qu’une méthode, chez HODAS RH la bienveillance est notre ADN

C’est un engagement de soi vis-à-vis de l’autre

C’est mon élémentaire humain, ma manière d’être

C’est ma forme de relation



Evaluation de nos candidats :

98% des candidats rencontrés nous recommande (chiffre 2018)

94% des candidats se sont sentis considérés et écoutés (chiffre 2018)



Evaluation de notre activité :

97 % de réussite (nombre de collaborateurs recrutés toujours en poste après 1 an )

150 missions de recrutement > 5 échecs



Notre FAIRE :

Former les organisations et les collaborateurs

Auditer les pratiques RH et aider les organisations à grandir

Integrer de nouvelles richesses humaines

Recruter des profils en cohérence avec les spécificités de l'organisation

Evaluer les talents et aider la personne à construire son projet



Membre du collectif Les Traducteurs - Membre de l'Atelier des RH

Membre du CJD



Mes compétences :

Gestion de carrière

Sourcing

Bilan de compétences

Gestion des compétences

Recrutement

Conseil

Industrie

Intérim