Nicolas VAIRAA

Autodidacte, passioné, ambitieux, j'aime approfondir mes connaissances et découvrir de nouvelles technologies.

Adeptes des principes comme DRYet KISS et tenu au fait des bonnes pratiques, j'aime que le code soit logique, bien écrit et optimisé.



Mon projet à long terme est de devenir Lead developpeur d'une petite équipe Frontend, toujours en utilisant des technologies innovantes et éprouvées, et d'évoluer dans un environnement enrichissant.



Mes compétences :

Word – Excel – Powerpoint

Html/css

Internet

Administration réseaux

MySQL

Javascript

AngularJS

Gestion de la relation client

Gulp

Node.js

JQuery

SailsjS

Protractor

Agile Scrum