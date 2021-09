Nicolas VIAN LIERDE

Homme de terrain et d'équipe, j'ai confiance en l'humain. Après une belle carrière européenne, trilingue , je suis en recherche active sur le grand Figeac 46100 afin de m'investir dans une entreprise, groupe ou association :



Chargé de mission, Coordinateur, Responsable de centre de profit : Piloter des projets, transmettre et partager des compétences, savoirs et connaissances sont mes priorités.



Je suis aussi un chef de projets trilingue avec une forte capacité relationnelle et expert dans la logistique PME, ses flux et ses services.



Mes expériences sont mes cartes de visite opérationnelles : une carrière logistique internationale, GMS, Jeux Olympiques, business center management, ambassade, Start Up, 5 ans dans le secteur handicap mais aussi de belles missions de formateur adultes ( rh, logistique, adv ).



Ces expériences précisément me donnent aujourd'hui l'aisance relationnelle, l'esprit d'analyse et une capacité d'adaptation pour remplir mes missions transversales.



Mes mots clés : réactivité, adaptabilité et transversalité multiculturelle.



Mes compétences :

Former et encadrer le personnel

Logistique et transport

FLUX LOGISTIQUES

Confidentialité Esprit d'équipe

Plannifier

Gestion Event

Organisation d'évènements

VALORISER UN SAVOIR FAIRE

Rentabilité économique et faisabilité techniq

Allemand courant

GESTIONNAIRE DE STOCK

CHSCT

Management d'équipe

Gestion du stress

QSE SENSIBILISATION

Langue anglaise

Grec

Import/Export

Supply Chain Management

Supply Chain

Sage Accounting Software

Microsoft Office

Customer Relationship Management

Sieges