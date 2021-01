Nicolas WHITBY

Spécialiste certifié SQL-Server (depuis 15 ans), spécialiste en Bases de données professionnelles et gestion de la Data. Expertises SQL-Server et Data : accompagnement et conseil, audit, installation de SQL-Server, conception de bases de données, optimisations SQL-Server et SQL, recherche de problèmes et dépannage, amélioration des performances de SQL-Server et requêtes SQL, intégration de systèmes (sources hétérogènes), ETL, analyse de données, reporting et BI, RGPD, maintenance de SQL-Server et de vos bases de données, formations SQL-Server.



Mon deuxieme profil : Ingénierie logicielle, Concepteur d'applications Full Stack (23 ans). Création de solutions web professionnelles, de webservices avancés, création d'applications et logiciels en dotNet C#. Conception et développement depuis la phase de projet, en passant par l'accompagnement et l'étude technique préalablen le développement, la mise en production, la formation, la maintenance.



Aujourd'hui Freelance en accompagnement des Entreprises et des Organisations qui souhaitent maîtriser leur périmètre Data, les processus informatiques du SI, et leur transformation digitale. Formation scientifique (B+4). Bilingue français-anglais.