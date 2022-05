Yohann SAOS

Je gère l'exploitation de 2 centres de tri.



Un premier dédié au tri des d'emballages ménagers et industriels (25kt/an) site pilote pour Eco-Emballages dans l'extension des consignes de tri, réalisant également le sur-tri des emballages plastiques ménagers.



Un second spécialisé dans le tri et la valorisation des déchets d'activités économiques et des déchets d'éléments d'ameublement issus de la REP meubles







Mes compétences :

management

gestion