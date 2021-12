Johan SAOS

De formation dingénieur en Electronique robotique et Informatique Industriel, je suis passionné de technologies. Grâce à mes expériences dans les domaines de laéronautique et de lindustrie, jai développé une vision englobant les contraintes du bureau détude mais également des approvisionnements ainsi que de la réalisation / mise en service.



Fort de ces expériences, je me suis orienté vers le domaine du SAV industriel. Cest dans ce contexte que je souhaite participer à l'amélioration continue, en coopération avec lensemble des services, de produits fiables et concurrentiels.



Curieux et motivé, je reste toujours à l'écoute de possibilité pour développer encore plus mes capacités.



Mes compétences :

Système embarqué

Robotique

Automatisme

Conception électrique

Analyse de risque

Siemens

Visual basic