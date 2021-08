Nicole BOUDARD

Https://www.sophrologie-nicoleboudard.fr



En 2008, le rapport du magistrat P. Nasse et du psychiatre P. Légeron sur : la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail, recommandait déjà la sophrologie, entre autres techniques de relaxation, pour aider les employés à: « gérer plus efficacement les exigences et contraintes du travail en améliorant leurs stratégies d’adaptation aux sources de stress ou en renforçant leur résistance au stress en soulageant les symptômes associés au stress. »

De plus en plus d’entreprises se lancent dans cette démarche, que ce soit dans l’industrie, la grande distribution ou le conseil. Une Illustration sur Les bénéfices de la sophrologie validés scientifiquement:

La sophrologie , outil de GRH au service du:



- mieux être au travail: La sophrologie permet la prévention des : RPS et TMS, stress au travail, absentéisme, démotivation, burn out



- développement des compétences : La sophrologie favorise par des exercices de relaxation, de respiration et de visualisations, les capacités de: concentration, attention, mémorisation, créativité, confiance en soi, estime de soi, adaptabilité au poste ou à l’espace de travail, prise de recul, prise de décision, prise de parole en public



- management de la performance : La sophrologie améliore les performances individuelles et collectives

La réussite des tâches de travail au quotidien demande la mobilisation des capacités physiques, émotionnelles et mentales. Basée sur des techniques de relaxation, la sophrologie permet de réguler le stress et de se préparer à aborder sereinement et efficacement les diverses situations professionnelles telles que : réunions, déplacements, négociations ou entretiens. A l'instar du sport de haut niveau, elle améliore la récupération physique et mentale.





Parcours professionnel :

• Responsable Développement RH en grands groupes (13 ans)

• Psychologue et coach (10 ans)

• Chargée de cours en psychologie à l'Université (Paris X - Aix Marseille Université) ( 7ans)

• Chargée de cours en Master 1 et 2 « Management des Organisations Sportives » à La Faculté des Sciences du Sport de Aix Marseille Université (2 ans)

• Chercheur vacataire CNRS ( 2 ans) au laboratoire de Psychologie du Sport de l'INSEP (Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance)

• Conférences et publications: - « Les déterminants psychosociologiques de la réussite sportive » in 3ème Congrès international de Psychologie du Sport (1986) - - « Sport de haut niveau et adaptation comportementale au stress » in revue Psychologie Médicale (1986)



Formation :

• Sophrologue certifiée RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) formée à IFS (Institut de Formation à la Sophrologie de Catherine Aliotta - Paris) 2018

• Psychologue (DEA psychologie génétique (actuel neurosciences) - DESS psychologie clinique et pathologie) formée à Université Paris X et Paris V (Institut de Psychologie René Descartes) 1984 -1985

• Titre de Psychologue - ARS Bouches du Rhône n° Adeli : 13 93 3199 5

• Maitre Praticien en PNL (Programmation Neuro Linguistique) formée à IFPNL (Institut Français de PNL de Josiane de Saint Paul - Paris) 1995

• Expert Ressources Humaines en Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) formée à IGS (Institut de Gestion Sociale - Paris) 1993



Mes compétences :

Coaching de dirigeants

Gestion du stress

Formation professionnelle

Préparation mentale

Management de la performance

Développement des compétences

Mieux être au travail