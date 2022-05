Nicole RUELLO

Assistante de Direction expérimentée, vous avez, ou vous connaissez un Responsable qui a, un poste d'Assistante à créer ou à réorganiser, je peux vous aider et vous assister dans la gestion administrative et commerciale quotidienne de votre activité.



Mes compétences :

Archivage

Comptabilité

Relation fournisseurs

Suivi commercial et administratif

Secrétariat

Classement

Relations clients

Facturation

Rédaction

Gestion du personnel

Gestion d'agenda

Gestion administrative

Organisation

Accueil

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel