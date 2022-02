Je suis né dans le tiroir caisse de lépicerie café familiale



Je suis Nidhoir DAOUD, mari et père dune petite famille de 5 bouches à nourrir. Dès lâge de 3 ans, jai grandi dans lépicerie-café familiale tenue par mes parents aux Comores. Père cultivateur et mère commerçante. Jai été élevé par des parents entrepreneurs. Ils mont inculqué la valeur des choses. Après le bac, jai fait un DUT, une licence pro, une maîtrise et un master marketing spécialisé dans le management de projets digitaux en école de commerce( lINSEEC), je travaille désormais dans la Finance. Je détiens la certification AMF délivrée par lAutorité des Marchés Financiers. Elle mautorise à conseiller les particuliers sur les placements financiers tout en respectant la déontologie, léthique et la régulation des produits et services financiers.



Après 10 ans dexpérience en Ecosse, Irlande, Espagne et dans lArchipel des Comores, jai lancé le podcast du pouvoir dachat « Parlons Argent Entre Fauchés PAEF » et Petits sous Gros Sous. Chaque semaine, je raconte l'histoire authentique d'une famille qui tente de joindre les 2 bouts.