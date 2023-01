Le courtage en Prêts Immobiliers et en Assurances est mon environnement depuis déjà 17 ans... et je vous assure que je n'ai pas vu le temps passé!



c'est un métier règlementé, en constante évolution, complexe et c'est ce qui fait qu'il est passionnant



cette passion pour le métier et les services que je peux rendre à mes clients qui m'animent!



et je remercie tous ceux, nombreux, qui m'ont fait confiance durant toutes ces années!