Bonjour,

Contactez-moi pour tous vos projets de rédaction, quel que soit le cadre ou les domaines.

.

Pour un devis ou pour un renseignement, merci de m'écrire en message sur Viadeo.



Je peux rédiger des fiches produits, des articles de blog, des annonces, des articles de journal ...



Mes sujets de prédilection sont :

- Arts et cultures

- Maison et déco

- Plante

- Environnement et développement durable

- Assurance

- Santé et bien-être

- E-cigarette