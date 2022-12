En sa qualité de Commissionnaire de transport multimodal, NMJ TRANSPORTS est un acteur indispensable dans le secteur de l’Organisateur de transport multimodal (route, mer, air) – du Déménagement (national et international) – du Transit – de l’Affrètement – du Groupage (de véhicules et colis vers l’Afrique)– de la Messagerie Express – de la manutention, du stockage et de la logistique ; ainsi que du transport de voyageur, du négoce.



NMJ TRANSPORTS propose une offre multi métiers et multisectorielle. Celle-ci se développe, tout au long de la chaîne du transport, depuis le lieu de production jusqu’à la destination finale : préacheminement, groupage, établissement de documents de transit commerciaux et douaniers, post-acheminement etc…



Mes compétences :

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT MULTIMODAL

STOCKAGE

MESSAGERIE EXPRESS & REGULIERE

DEMENAGEMENT NATIONAL & INTERNATIONAL

NEGOCE

LOGISTIQUE

DOUANE

TRANSPORT D'EFFETS PERSONNELS DEDOUANE

TRANSPORT DE VOYAGEURS

TRANSPORT DE VEHICULE EXPORT