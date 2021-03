Noël REYNES

J'ai découvert un métier de passion sur le chantier de traitement des déchets de l'ERIKA. J'ai pu assister au montage et à la mise en service des installations en tant que responsable traitement des émulsions. J'ai ensuite decouvert l'exploitation du pressage de boue, la valorisation des sous-produits (sables, boues, macro-déchets...) et le démantèlement ainsi que la réhabilitation du site.

J'ai poursuivi mon apprentissage sur les chantiers de dépollution et de gestion de terres polluées, puis de dragage et de gestion de sédiments non inertes.

Je m'epanouï actuellement à piloter des chantiers de terres, de sédiments et de gestion de boues.



Travaux : publics privés

Dépollution (terrassement, gestion matériaux / déchets, venting / sparging, traitement in-situ, traitement d'eau)

Dragage, curage de plans d'eau, rus, lagunes

Traitement physico chimique des sédiments

Vidange d'ouvrages industriels (digesteurs, bassins enterrés, stockeurs...)

Recyclage des boues de forage (bentonite paroi moulée)

Déshydratation mécanique des boues





Etudes :

Phasage, méthode, répartition, chiffrage

Consultation sous-traitants,

Recherche variante,

Diagnostic pollution pour la gestion des matériaux excavés,



Matériel :

Détection sécurité santé,

Criblage, concassage,

Degrillage, dessablage,

Pompage, Lavage,

Décantation, pressage,

Venting, sparging, filtration



R&D :

Oxydation chimique pour traitement HAP,

Stabilisation métaux lourds



Mes compétences :

Traitement des eaux

Gestion de projet

Dépollution

Sécurité

Déchets

Management

Environnement

Traitement sédiments

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001