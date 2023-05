Noèla MORISOT

Ce n'est pas moi qui suis allé à la Peinture, c'est elle qui est venu à moi.

Ce fut comme une évidence. J'ai souvent hésité entre l'expression picturale et celle des mots ;ainsi le plus souvent j'écris une oeuvre avant de la réaliser, surtout lorqu'il s'agit d'une oeuvre surréaliste.

La peinture est ainsi très rapidement devenue mon premier Amour, et je lui resterai fidèle jusqu'au bout du bout d'une vie pleine de découvertes.

J'ai exposé dans plusieurs Capitales du Monde, j'ai beaucoup voyagé et me suis installée sur une Ile merveilleuse, La Réunion.



