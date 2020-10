Noelle ITANI-DEVAL

Mon parcours professionnel m'a conduit au métier de documentaliste, médiateur de l'information.



C'est en 2000 que j'ai réorienté ma carrière vers ce métier tout d'abord dans un laboratoire de recherche en Biotechnologies avant de me spécialiser dans la documentation électronique (Valorisation de documents, GEIDE, Audits...).



Afin de devenir experte, j'ai, en parallèle de mon activité professionnelle, repris des études universitaires en management des ressources numériques (licence Pro et Master).



Ce que je recherche : améliorer la mise en commun des connaissances et la circulation de l’information dans l’entreprise, enrichir mon réseau professionnel, échanger sur ce métier et notamment sur la gestion de la connaissance, la gestion des contenus, les bibliothéques numériques, la valorisation de la documentation...





Voyager, lire, écouter de la musique et partager sont mes dadas.



Mes compétences :

Aéronautique

Aérospatiale

Documentation

Documentation technique

Gestion de contenus

Gestion de la connaissance

Gestion de la documentation

Technique

XML