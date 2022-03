Noellie MAILLARD

Ingénieur en Agriculture depuis 2015, je me suis spécialisée dans les domaines de l'Environnement et du Développement Durable.

Ma formation me permet d'appréhender des enjeux tels que la protection de l'environnement (eau, sol, air) et le développement des territoires. Je possède également des notions d'écologie (faune et flore).

Travaillant depuis 2017 pour les CUMA, j'ai découvert le fonctionnement coopératif et porte un intérêt particulier aux projets de groupes.

De nature curieuse et spontanée, je souhaite toujours acquérir de nouvelles compétences.