Noémie BIZEUL

Travailleuse et consciencieuse dans ce que jentreprends, je suis actuellement en 4e année cursus Ingénieur agronome à l'ESA d'Angers (49). Je suis titulaire du "Bachelor of Science certificate in Agriculture, Food technology and Environmental Sciences". Le leitmotiv «Quand on veut, on peut» me définit, je suis exigeante dans ce que ce que je fais et me donne les moyens d'y parvenir.



Je recherche actuellement un stage 'Recherche et Innovations' en bovin lait ou allaitant. Ce dernier à pour objectif l'observation et la participation à un projet d'étude innovant ou à caractère amélioratif.