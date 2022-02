Nolwenn BOULALA

Architecte diplômée d'état, je travaille depuis près de 10 ans dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme principalement dans le conseil auprès des collectivités territoriales.

Mes compétences :

> Projets d'aménagements urbains, nouveaux quartiers et opérations de renouvellement urbain

> Urbanisme réglementaire

> Conception architecturale : maitrise des différentes échelles allant de la maison individuelle aux grands équipements

> Bâti ancien et rénovation

> Bonne connaissance des outils opérationnels et des acteurs publics du territoire

> Aisance à animer des réunions / capacité de médiation

> Grande autonomie dans le travail