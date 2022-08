Noomane CHARKAOUI

Actuellement en recherche d'un emploi stable je souhaite trouver un emploi qui correspond à mon profil et à mes aspirations tout en relevant les défis de l'entreprise qui saura m'accueillir.



Mon profil a un forte tendance liée au secteur commercial de par mes formations et mes expériences professionnelles.



Ma dernière expérience en date était au poste de Conseiller Clientèle en CDD chez Western Union International Bank au sein de son réseau d'agence dédiée à Paris et ses alentours.

Mes missions principales étaient l'accueil client et effectuer des opérations de transfert d'argent en réception ou envois mais aussi des opérations de change de devises étrangères.

Un contrat de six mois qui a été prolongé à deux reprises de 3 mois et 3 mois ce qui a fait une expérience d'un an.



Aujourd'hui en cette rentrée 2022, je souhaite mettre en valeur mes expériences passées ainsi que mes compétences acquises, mais aussi découvrir de nouveaux challenges et développer mon réseau afin de m'épanouir professionnellement.