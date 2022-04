Nora BENS-HILA

Possédant une formation essentiellement tournée vers l'international et les langues, je prépare actuellement un Master en International Business Strategy en apprentissage à l'INSEEC PARIS.



Affectée au département Marketing et Communication du groupe METRO CASH & CARRY FRANCE en tant qu'Assistante Marketing, j'ai pu acquérir de solides compétences dans le domaine du marketing opérationnel.



Ce lien permanent entre marketing opérationnel et commerce international fait aujourd'hui de mon apprentissage théorique et de mon expérience professionnelle une réussite.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Distribution

Grande distribution

International

International management

Management

Management international

Marketing