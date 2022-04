Nora BLOMEFIELD

De profil multiculturel, je suis dans mon élément dans des contextes internationaux et variés.

Le goût du challenge m'a poussé vers des environnements high-tech, tandis que mon profil et formation initiale sont plutôt orientés sciences humaines et arts. Ceci me donne une sensibilité produit et une créativité dont j'essaie de tirer profit dans mon travail.

J'aime suivre les tendances marché et les évolutions des besoins clients, et m'en nourrir pour définir une stratégie produit innovante, travailler à sa mise en oeuvre avec les responsables produit et décliner des messages clairs et percutants. J'essaie de me remettre en question souvent, de continuer à apprendre et à travailler en synergie avec les ventes et le produit pour atteindre les objectifs définis.



Mes compétences :

Communication

Vente

Créativité

Flexibilité

Gestion de projet

Télécommunications

Management

Marketing

market research

manage agency

develop business

corporate marketing

branding

analysis

Product Development

Managerial Skills

Microsoft PowerPoint