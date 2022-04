Nora BOUALEM

Après l'acquisition de mon Master 2 Management et Organisation Entrepreneurial en Septembre 2014, et une première expérience en tant que Manager des Ventes dans la grande distribution spécialisée j'ai décidé de me réorienter et de me spécialiser dans le domaine du web.



J'ai été acceptée au concours d'admission de l'école ESCEN à Lyon avec succès et je suis donc actuellement à la recherche d'une entreprise pour un contrat de professionnalisation où de stage alterné pour une période d'1 an pour pouvoir valider mon diplôme de Master 2 Webmarketing.

Le rythme sera 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours. J'aurais également début septembre une remise à niveau de 2 semaines de 45h plus des e-learning pour acquérir toutes les certifications nécessaires dans le webmarketing.



Je suis également blogueuse mode/beauté/voyage, j'ai donc commencé à apprendre en tant qu'autodidacte et j'ai réussi à acquérir des compétences dans le webmarketing et la communication digitale (SEO, référencement, google Analytics, plugin...).



Forte expérience dans les domaines du management et du marketing (France et Canada), j'ai également les compétences concernant la gestion de projet ainsi que la stratégie commerciale, marketing et de communication.



Jeune ambitieuse, je sais ce que je peux apporter un plus au sein d'une entreprise: de la nouveauté, du dynamisme et de la persévérance. Ma force et mes idées apporteront un renouveau, tout ceci bien évidemment liées à la politique stratégique globale de l'entreprise et à ses valeurs.



Mes compétences :

Diriger une équipe

Evenementiel

Rédaction communiqués de presse

Actions commerciales

Nouveaux médias

Stratégie communication

Création d'outils marketing

Merchandising

Traduction anglais français

Gestion de projet

Management

Gestion des ressources humaines

Référencement

Google analytics

SEO

Réseaux sociaux

Blogging