Nora BOUKI

Manager opérationnel et fonctionnel en France et à l’International, j’ai développé mes savoir-faire dans le cadre de challenges qui se sont exprimés dans des projets de conduite du changement, de redéploiements et de développement commercial.

Ces 27 ans d’expérience professionnelle ont développé ma compréhension des écosystèmes entrepreneuriaux grâce à des capacités d’adaptation, d’ouverture d’esprit, d’humilité et d’intelligence relationnelle, culturelle et sociale. Aujourd’hui, c’est sur ces compétences que je m’appuie pour accompagner les entreprises en phase de développement ou de remaniement en tant que Directrice de projet.



Mes compétences :

Conduite du changement

Direction commerciale

Management de projet

Conseil

Achat

Marketing

Recrutement

Maîtrise d'ouvrage

Distribution - Retail

Ingénierie de la formation

Conception de formation sur mesure

Colombus Cegid

Gestion

Management