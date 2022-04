Frédérique MAUDENS

Pilotage de la performance, management de projets stratégiques et opérationnels, modernisation de la gestion et conduite du changement dans les organisations publiques, parapubliques et privées, dans les secteurs de la santé et de l'économie sociale.



Force de propositions, entreprenante, j'aime rechercher les solutions aux problèmes techniques ou managériaux. Persévérante, je sais contourner les obstacles ou les aplanir suivant les contextes. Je favorise les synergies dans les équipes et apprécie de travailler dans un contexte sérieux et convivial. Je valorise mes collaborateurs et je les accompagne pour relever, ensemble, les mêmes défis.



Mes domaines de compétences :

• Manager les équipes en hiérarchique et en fonctionnel, motiver et fédérer autour des projets

• Définir, préconiser et rédiger des orientations stratégiques (Contrat de performance, déploiement stratégique)

• Piloter les performances : tableaux de bord, contrôle budgétaire, comptabilité analytique, dialogue de gestion

• Manager les projets notamment de modernisation de la gestion : organisation, mise en place de procédures comptables et administratives, adaptation des SI de gestion et choix de logiciels, CAC

• Manager les risques, développer le contrôle interne, mener des démarches qualité et auditer les directions et/ou processus

• Gérer une DAF couvrant le budget et l’exécution, les services généraux et les achats dans un contexte de contrats et marchés publics



Mes compétences :

Audit

Management de la qualité

Management d'équipe

Contrôle de gestion

Management de projets

Stratégie d'entreprise

Gestion des risques

Organisation d'entreprise

Conseil

Qualité

Organisation

Maîtrise des risques

Secteur public

Tourisme

Création d'entreprise

Accompagnement RH

Economie sociale et solidaire

Achats