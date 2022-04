Nora DELUCE

Diplômée du Master 2 Génétique et Biologie de la cellule parcours Recherche en Infectiologie Fondamentale (Lyon1).

J'ai suivi un parcours axé sur la biologie avec des fortes connaissances en immunologie, microbiologie, génétique, biochimie, virologie , biostatistique et bioinformatique.



Je suis passionnée par les maladies infectieuses virales et l'immunothérapie. Je me décris comme une personne dynamique, patiente, aimant les défis et ayant une soif de découverte à la fois scientifique et culturelle.





Mes compétences :

Culture cellulaire

Mutagenèse dirigée : par quick change

Extraction plasmidique

PCR

Digestion enzymatique

Elisa

Microscopie optique

Western Blot

Clonage

FACS

Gestion de projet