Patrice MARCHE

Chercheur académique en Biologie dans le domaine de l'Immunologie, je développe des travaux en lien avec la santé. Les travaux de l'équipe concerne les hépatites virales et leurs conséquences sur les maladies du foie dont le cancer, et le développement de méthodes ou d'outils pour le suivi des réponses immunitaires. Mon équipe de recherche est localisée à l'Institut Albert Bonniot, Centre de Recherche de l'INSERM et de l'Université Joseph Fourier de Grenoble (http://www-iab.ujf-grenoble.fr ).

Nos travaux sont menés en collaboration avec les cliniciens du CHU-Grenoble, avec des partenaires industriels et de PME, dans le cadre de programmes nationaux (ANR, ANRS, FUI, ...) ou internationaux (Europe, Asie).



Mes compétences :

Nanotechnologies

Recherche

Immunologie

Biologie

Santé

Gestion de projet